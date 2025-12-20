হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে হাদির গায়েবানা জানাজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির গায়েবানা জানাজা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) নগরের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে বিকেল ৪টায় চট্টগ্রামের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি ও দোয়া পরিচালনা করেন কল্পোলোক আবাসিক জামে মসজিদের খতিব ইমরানুল হক সায়েম।

জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীসহ অসংখ্য মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে মিছিল নিয়ে নগরের নিউমার্কেট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

জানাজা আগে সমাবেশে বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক জুবায়েরুল ইসলাম মানিক, ইবনে ওমর যায়েদ ও চট্টগ্রাম জুলাই ঐক্যের আহ্বায়ক ইবনে হাসান জিয়াদ।

জুলাই ঐক্যের আহ্বায়ক ইবনে হাসান জিয়াদ বলেন, ‘আমাদের হাদি ভাইয়ের যে দাবি রয়েছে, শহীদ হাদি ভাইয়ের আদর্শকে ধারণ করে আমরা সরকারের কাছে সে দাবিগুলো উত্থাপন করব।’

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় একাধিক মামলার আসামি শামীম গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল চট্টগ্রামে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র, যুবক গ্রেপ্তার

মিরসরাইয়ে গাড়ির ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

আনিসুল ইসলামের গ্রামের বাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগ

চট্টগ্রামে ভারতীয় হাইকমিশন ও মিডিয়া ভবনে নিরাপত্তা জোরদার

বান্দরবানে সাবেক পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

সীতাকুণ্ডে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ব্যবসায়ী নিহত

গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার থানায় সেলফি: অব্যাহতির খবর পেয়ে কনস্টেবল অসুস্থ

চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, আটক ১২

হান্নান মাসউদকে ফেসবুকে হুমকি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা