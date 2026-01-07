হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

অস্ত্র হাতে ছবি ভাইরাল, রাঙ্গুনিয়ায় যুবক গ্রেপ্তার

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

অস্ত্র হাতে ছবি ভাইরাল যুবক। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে শওকত আলী নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্ত্র হাতে একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে যৌথ বাহিনীর অভিযানে তিনি গ্রেপ্তার হন। তবে অস্ত্রটি উদ্ধার হয়নি।

আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) ভোরে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়নের চারাবটতল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানা গেছে, অস্ত্রসহ শওকত আলীর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্রসহ বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার অভিযোগ রয়েছে।

আজ সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন বলেন, অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ অস্ত্রধারী শওকত আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চলমান রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি।

সম্পর্কিত

রাঙ্গুনিয়ায় বাসের ধাক্কায় দুই স্কুলছাত্র নিহত

বিদ্যালয় নির্মাণের নামে পাহাড় কেটে সাবাড়

নির্বাচন ঘিরে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে প্রবেশে কড়াকড়ি

১৫ জানুয়ারি থেকে যৌথ বাহিনীর জোরালো অভিযান: ইসি সানাউল্লাহ

সন্ধ্যায় বাসা থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ, সকালে মিলল কিশোরের গলাকাটা লাশ

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

রাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

হুম্মামের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি সম্পদের মালিক তাঁর স্ত্রী

গ্যাস সিলিন্ডার বেশি দামে বিক্রির দায়ে ডিলারকে জরিমানা

আনোয়ারায় রাস্তা থেকে উদ্ধার দুই শিশুর একজনের মৃত্যু, লাশ নিতে এলেন দাদি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা