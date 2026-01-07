অস্ত্র হাতে ছবি ভাইরাল, রাঙ্গুনিয়ায় যুবক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে শওকত আলী নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্ত্র হাতে একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে যৌথ বাহিনীর অভিযানে তিনি গ্রেপ্তার হন। তবে অস্ত্রটি উদ্ধার হয়নি।
আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) ভোরে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়নের চারাবটতল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জানা গেছে, অস্ত্রসহ শওকত আলীর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্রসহ বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার অভিযোগ রয়েছে।
আজ সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।
রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন বলেন, অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ অস্ত্রধারী শওকত আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চলমান রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি।