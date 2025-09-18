চবির সেই ২ ছাত্র সুস্থ, মামুনের মাথার খুলি প্রতিস্থাপন এক মাস পর

স্থানীয়দের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে মারাত্মক আহত দুই শিক্ষার্থী এখন অনেকটা সুস্থ। হাসপাতালে ভর্তির ১৯ দিনের মাথায় এ তথ্য জানালেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা। চবি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে তাঁদের হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার কথাও জানান তাঁরা।
শিক্ষার্থীরা হলেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মামুন মিয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েম। দুজনেই লাইফ সাপোর্ট ও আইসিইউতে ছিলেন। বর্তমানে কেবিনে চিকিৎসা নিয়েছেন।
এর মধ্যে মামুনের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। ঘটনার দিন রাতেই চট্টগ্রাম নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয় এবং মাথার খুলি খুলে ফ্রিজে রাখা হয়। এক মাস পর এটা প্রতিস্থাপন করা হবে।
এ বিষয়ে পার্ক ভিউ হাসপাতালের নিউরো সার্জন মো. ইসমাঈল হোসেন জানান, মামুন এখন প্রায় সুস্থ। তাঁকে এখন ডিসচার্জ করা যাবে। আরও এক মাস পর তাঁর মাথার খুলিটি প্রতিস্থাপন হবে। অন্যদিকে, ইমতিয়াজও এখন আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ। তাঁকে আরও কয়েক দিন পর ডিসচার্জ করা হবে বলেও জানান এই চিকিৎসক।
একই বিষয়ে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এ টি এম রেজাউল করিম বলেন, চবি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে মামুনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে ইমতিয়াজকে আরও কয়েক দিন রাখা হবে। দুই শিক্ষার্থীই অনেকটা সুস্থ বলে জানান তিনি।
উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট রাতে চবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় চবির সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।