হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চবির সেই ২ ছাত্র সুস্থ, মামুনের মাথার খুলি প্রতিস্থাপন এক মাস পর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ফাইল ছবি

স্থানীয়দের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে মারাত্মক আহত দুই শিক্ষার্থী এখন অনেকটা সুস্থ। হাসপাতালে ভর্তির ১৯ দিনের মাথায় এ তথ্য জানালেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা। চবি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে তাঁদের হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার কথাও জানান তাঁরা।

শিক্ষার্থীরা হলেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মামুন মিয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েম। দুজনেই লাইফ সাপোর্ট ও আইসিইউতে ছিলেন। বর্তমানে কেবিনে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এর মধ্যে মামুনের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। ঘটনার দিন রাতেই চট্টগ্রাম নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয় এবং মাথার খুলি খুলে ফ্রিজে রাখা হয়। এক মাস পর এটা প্রতিস্থাপন করা হবে।

এ বিষয়ে পার্ক ভিউ হাসপাতালের নিউরো সার্জন মো. ইসমাঈল হোসেন জানান, মামুন এখন প্রায় সুস্থ। তাঁকে এখন ডিসচার্জ করা যাবে। আরও এক মাস পর তাঁর মাথার খুলিটি প্রতিস্থাপন হবে। অন্যদিকে, ইমতিয়াজও এখন আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ। তাঁকে আরও কয়েক দিন পর ডিসচার্জ করা হবে বলেও জানান এই চিকিৎসক।

একই বিষয়ে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এ টি এম রেজাউল করিম বলেন, চবি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে মামুনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে ইমতিয়াজকে আরও কয়েক দিন রাখা হবে। দুই শিক্ষার্থীই অনেকটা সুস্থ বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট রাতে চবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় চবির সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।

মামুনের মাথার খুলি ফ্রিজে, ব্যান্ডেজে লেখা ‘হাড় নেই, মাথায় চাপ দিবেন না’
সম্পর্কিত

টেকনাফে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নাগরিক আটক

চাকসুতে ছাত্রশিবিরের ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ঘোষণা

জাবেদ-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি সাজ্জাদ, জিএস শাফায়াত

‘নিষিদ্ধঘোষিত দলের লোকজনকে বাসা ভাড়া দিলে মালিককে আটক করা হবে’

চকরিয়ায় নারী উদ্ধার, অস্ত্রসহ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

সীতাকুণ্ডে হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের আবেদনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ল এক দিন

চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমার সময় বাড়াতে আবেদন ছাত্রদলের

চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণ, মালিকসহ ১০ শ্রমিক দগ্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা