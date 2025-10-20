চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুনে পুড়েছে ৭ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

চাঁদপুর সদরের বাগাদিতে খাবার হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুন লেগে সাতটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালামাল পুড়ে গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। সোমবার (২০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চাঁদপুর-রায়পুর সড়কের বাগাদি চৌরাস্তা মোড় ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো—সায়েদ গাজীর মুদিদোকান, খোকন রাজার খাবার হোটেল, রাধা কৃষ্ণের সেলুন, মো. রাশেদের কম্পিউটার দোকান, তানমুল ইসলামের মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান ও সাকিব আলমের কম্পিউটার ও স্টেশনারি দোকান। সবগুলো দোকানই টিনের তৈরি।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সাকিব আলম জানান, তাঁর দোকানের দুটি কম্পিউটার ও একটি ফটোকপি মেশিন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানদার তানমুল ইসলাম জানান, আগুনে তাঁর দুটি কম্পিউটার, একটি ফটোকপি মেশিন ও একটি আইপিএস পুড়েছে। দোকানে কিছুই নেই।
স্থানীয় বাসিন্দা খলিল মিজি, মো. টেলু গাজী ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক সেকান্দর গাজী বলেন, আনুমানিক সকাল সাড়ে ৭টার দিকে খোকন রাজার হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ওই সময় হোটেলে অনেক লোকজন ছিল। তবে আগুন দেখে সব লোকজন বের হয়ে যায়। এরপর আগুন বাড়তে থাকে এবং পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা সোয়া ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে আসে। আনুমানিক ৯টার দিকে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।
চাঁদপুর উত্তর ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন বলেন, সকাল ৮টায় আগুনের সংবাদ পেয়ে সোয়া ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। ১০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।