হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চকরিয়ায় নারী উদ্ধার, অস্ত্রসহ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

রমজান আলী। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় অপহরণের শিকার নারীকে উদ্ধার করতে গিয়ে অস্ত্র-গুলিসহ রমজান আলী (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় অপহরণের শিকার নারীকে উদ্ধার করা হয়।

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের মালুমঘাট পূর্ব রিজার্ভপাড়া এলাকা থেকে ওই নারীকে উদ্ধার করা হয়। তাঁর বাড়ি খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার নাভাঙা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মালুমঘাট পূর্বপাড়ার একটি ঘরে নারীকে অপহরণ করে জিম্মি করে রাখার অভিযোগে অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুজন অপহরণকারী পালিয়ে যান।

চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার জানান, এক নারীকে অপহরণ করার অভিযোগে অভিযান চালানো হয়। এ সময় এক ডাকাতকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

