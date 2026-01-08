সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পাইপলাইনের তেল চুরির চেষ্টা, চাপ সামলাতে না পেরে পালালেন যুবক

ঢাকা–চট্টগ্রাম রুটে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) পাইপলাইনে তেল চুরির চেষ্টা ধরা পড়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ভোরে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে কুমিল্লার ডিপোর উদ্দেশে জ্বালানি তেল পরিবহনের সময় মিরসরাই উপজেলার হাদির ফকিরহাট এলাকায় পাইপলাইনে ছিদ্র করার ঘটনা শনাক্ত করে বিপিসির নিয়ন্ত্রণকক্ষ।
পতেঙ্গার গুপ্তখাল এলাকায় অবস্থিত স্ক্যাডা (নিয়ন্ত্রণ) সেন্টারে চাপের অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লে বিষয়টি নজরে আসে। পরে জানা যায়, মহাসড়কের পাশে প্রায় ১২ ফুট মাটির নিচে স্থাপিত পাইপলাইনে ছিদ্র করে তেল চুরির চেষ্টা চালানো হচ্ছিল।
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিপিসির পক্ষ থেকে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, খুলনার সোনাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা আমিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি প্রায় এক মাস আগে ওই এলাকায় পাইপলাইনের ওপর নির্মিত একটি টিনশেড ঘর ভাড়া নেন। পরে তিনি সংঘবদ্ধ একটি চক্রের সহায়তায় ঘরের নিচ দিয়ে যাওয়া পাইপলাইনে কৌশলে ছিদ্র করে তেল উত্তোলনের চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তেল বের হতে শুরু করলে তিনি পালিয়ে যান। পাইপলাইন থেকে বের হওয়া তেল পাশের একটি ডোবায় জমে গেলে স্থানীয় লোকজন তা সংগ্রহ করতে ভিড় করেন।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলে। ঘটনাস্থল থেকে একটি ড্রিল মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে পাইপলাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের কাজ চলছে।
টিনশেড ঘরটির মালিক স্থানীয় নুরুল আবছারের স্ত্রী নুরজাহান জানান, প্রায় এক মাস আগে আমিরুল ইসলাম ঘরটি ভাড়া নেন। তাঁর স্বামী নুরুল আবছার ঘরটি ভাড়া দিলেও ভাড়াটের কোনো ঠিকানা সংরক্ষণ করা হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নুরুল আবছারের স্ত্রী নুরজাহান বেগমকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে তদন্ত চলছে।
এ ঘটনায় মিরসরাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলাউদ্দিন কাদের, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম ও বিপিসির কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি কর্মকর্তা জানান, মাটির প্রায় ১২ ফুট নিচে থাকা পাইপলাইন ফুটো করে তেল চুরি করা হচ্ছিল। ঘটনাস্থল থেকে একটি ড্রিল মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে পাইপলাইন মেরামতের কাজ চলছে।
চট্টগ্রাম–ঢাকা পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন প্রকল্পের (সিডিপিএল) পরিচালক প্রকৌশলী আমিনুল হক বলেন, তেল চুরির চেষ্টা হয়েছিল, তবে চুরি করা সম্ভব হয়নি। পাইপলাইনের কোথাও ছিদ্র বা চাপের অস্বাভাবিকতা হলে তা নিয়ন্ত্রণকক্ষে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে এবং নির্দিষ্ট স্থান শনাক্ত করা যায়।
বিপিসি সূত্র জানায়, প্রায় ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এ পাইপলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে ২৭ থেকে ৩০ লাখ টন ডিজেল পরিবহন করা সম্ভব হবে, যা ভবিষ্যতে ৫০ লাখ টনে উন্নীত করা যাবে। প্রকল্পটি এ বছরই শেষ হয়েছে এবং হস্তান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে।
চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল হয়ে ফতুল্লা পর্যন্ত প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাইপলাইন দেশের ভেতরে সরাসরি জ্বালানি তেল পরিবহনের প্রথম প্রকল্প। পাইপলাইনজুড়ে রয়েছে ৯টি স্টেশন, যা স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তাব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হবে। দেশের ভেতরে সরাসরি জ্বালানি তেল পরিবহনে নেওয়া প্রথম এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। নির্মাণকাজের তত্ত্বাবধানে রয়েছে সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড।