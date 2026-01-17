চট্টগ্রাম নগরীতে নিষিদ্ধ ৩৩০ ‘দুষ্কৃতকারী’, কারা তারা

৩৩০ ব্যক্তিকে ‘দুষ্কৃতকারী’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের নগরীতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি)। আজ শনিবার বিকালে এ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে সিএমপি ।
সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজের সই করা গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৮-এর ৪০, ৪১ ও ৪৩ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দুস্কৃতিকারীদের বহিস্কার এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত উক্ত দু্স্কৃতিকারী দলের সদস্যদেরকে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় প্রবেশ এবং অবস্থান নিষিদ্ধ করা হলো।’
আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে এতে বলা হয়েছে।
৩৩০ ‘দুষ্কৃতকারী’র তালিকা (পিডিএফ cmp_order_170126)