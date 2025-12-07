হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী বুইশ্যার সহযোগী ইমন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাট কাঁচাবাজারসহ আশপাশে চাঁদাবাজি, মাদক কারবারসহ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আলোচনায় আসা সন্ত্রাসী শহীদুল ইসলাম ওরফে বুইশ্যার সহযোগী ইমন হোসেনকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার পর নগরের বাড়ইপাড়ার একটি কলোনিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ইমনকে গ্রেপ্তার করে চান্দগাঁও থানার পুলিশ।

গ্রেপ্তার ইমন নাটোর জেলার ফজলুর রহমানের ছেলে। তিনি নগরের বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া এলাকায় থাকেন।

চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির জানান, অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারের ঘটনায় সন্ত্রাসী ইমনসহ পলাতক কয়েকজন আসামির বিরুদ্ধে আজ রোববার অস্ত্র আইনে একটি মামলার পর আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও জানান, ইমনের বিরুদ্ধে এর আগে চান্দগাঁও থানায় অস্ত্র আইনে তিনটি ও মাদকদ্রব্য আইনে একটি মামলা রয়েছে।

