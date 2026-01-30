চট্টগ্রাম বন্দর: সতর্কবার্তার পরও শ্রমিকের কর্মবিরতি

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের হাতে হস্তান্তরপ্রক্রিয়া নিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ বাড়ছে শ্রমিক সংগঠনগুলোর। এনসিটির পরিচালনা বিদেশি কোম্পানিকে দিতে কোনো আপত্তি নেই—হাইকোর্টের এমন রুলের পর বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। এ নিয়ে সতর্কবার্তা উচ্চরণ করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে এতে থামছে না সংগঠনগুলো। আজ শনিবার ও কাল রোববার কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্তে নিয়েছেন তাঁরা।
বন্দর সূত্র বলছে, এনসিটি বিদেশিদের হাতে হস্তান্তরের চূড়ান্ত কাজ চলছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই বিদেশিদের হাতে চলে যেতে পারে এনসিটি। এই লক্ষ্যে এনসিটির পরিবেশ ছাড়পত্র নিতে আবেদন করা হয়েছে চট্টগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তরে। এ ছাড়া এনসিটি টার্মিনালের মোট জমির পরিমাণ, মাঠ খসড়া, ম্যাপ, হাল সনের খাজনা পরিশোধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে দেখা গেছে বন্দরের ভূমি শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট শুনানি শেষে জানান, এনসিটির পরিচালনা বিদেশি কোম্পানিকে দিতে কোনো আপত্তি নেই। আদালতের তরফে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আসার পর বন্দরে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। কিছু সময়ের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের অভ্যন্তরে উত্তেজনা বিরাজ করে এ নিয়ে। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, এনসিটি বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে শনিবার ও রবিবারে বন্দরের কর্মচারীরা ৮ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করবেন।
বন্দর সূত্র জানিয়েছে, বিদেশিদের দেওয়ার চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে এনসিটির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে কঠোর গোপনীয়তার মাধ্যমে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা হচ্ছে। গত ২৮ জানুয়ারি এনসিটির পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে (মহানগর) আবেদন করা হয়েছে। এই দিন পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষকে এনসিটির ছাড়পত্র নিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বন্দরের এক কর্মকর্তা সশরীরে পরিবেশ অধিদপ্তরে এসে ওই পত্র গ্রহণ করেছেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট রুবাইয়াত তাহরিম সৌরভ।
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি সবচেয়ে লাভজনক বন্দর স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত। প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে টার্মিনালটির আয়। গত বছরও রেকর্ড আয় হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, লাভজনক টার্মিনালটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে রাষ্ট্র, বিপুল অঙ্কের ডলার বিদেশে চলে যাবে এবং চট্টগ্রাম বন্দরের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও জাতীয় নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মুখে পড়বে।
বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এবং দেশীয় অপারেটরের মাধ্যমে এনসিটি পরিচালিত হচ্ছে। জার্মান পরামর্শক হামবার্গ পোর্টের নকশা অনুযায়ী এনসিটির ধারণক্ষমতা ছিল ১ দশমিক ১ মিলিয়ন টিইইউস, কিন্তু দেশীয় শ্রমিক ও অপারেটরদের দক্ষতায় এখন ১ দশমিক ৩ থেকে ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন টিইইউস হ্যান্ডলিং হচ্ছে। ২০০৭ সালে যেখানে জাহাজের অবস্থানকাল ছিল ১০-১২ দিন, এখন তা কমে ৪৮ ঘণ্টায় নেমেছে। গত বছরের অক্টোবরে রেকর্ড ১ লাখ ২৩ হাজার টিইইউস হ্যান্ডলিং হয়। এনসিটিতে প্রতি টিইইউস কনটেইনার হ্যান্ডলিং থেকে বন্দরের গড়ে ১৬১ ডলার আয় হয়। গত ১ বছরে অর্থাৎ ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ১৩ লাখ ১৩ হাজার ৪১২ টিইইউস। সেই হিসাবে মোট আয় প্রায় ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বন্দরের সব খরচ বাদে গত ১ বছরে নিট আয় প্রায় ১ হাজার ৬৩১ কোটি টাকা।
সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, প্রস্তাবিত চুক্তি কাঠামো অনুযায়ী, বিদেশি অপারেটর প্রতি টিইইউস ১৬১ ডলার আয় করবে, আর বন্দর পাবে মাত্র ৫০ ডলার। ২০২৫ সালের আয় ধরে হিসাব করলে বছরে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মোট আয় হবে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। সেখান থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পাবে মাত্র ৮০৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট আয় থেকে ১ হাজার ৭৯৩ টাকা নিয়ে যাবে বিদেশি প্রতিষ্ঠান, সেটাও কোনো ধরনের বিনিয়োগ ছাড়া।
বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, এনসিটি বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে শনিবার ও রবিবারে বন্দরের কর্মচারীরা ৮ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করবেন।
তবে এই কর্মবিরতির বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) বলছে, সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ এবং গণমাধ্যমে বক্তব্য বা পোস্ট দেওয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২সহ চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯১, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র লঙ্ঘন করেছেন।