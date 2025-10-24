হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ছয় দিন রাতে কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল থাকবে নিয়ন্ত্রিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কর্ণফুলী টানেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কর্ণফুলী টানেলে ২৫ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রিতভাবে চালু থাকবে।

আজ শুক্রবার সেতু কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ (মেইনটেন্যান্স) কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এ সময় প্রয়োজন অনুযায়ী ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা’ অথবা ‘আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা’ টিউবের ট্রাফিক ডাইভারশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ।

রক্ষণাবেক্ষণ চলাকালে টানেলের উভয় প্রান্তে যানবাহনকে ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্ণফুলী টানেলের নিরাপদ ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য যাত্রী ও পরিবহনের চালকদের সহযোগিতা কামনা করেছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের প্রথম এই টানেল দিয়ে যান চলাচল শুরু হয় ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর।

