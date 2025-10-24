ছয় দিন রাতে কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল থাকবে নিয়ন্ত্রিত

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কর্ণফুলী টানেলে ২৫ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রিতভাবে চালু থাকবে।
আজ শুক্রবার সেতু কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ (মেইনটেন্যান্স) কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এ সময় প্রয়োজন অনুযায়ী ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা’ অথবা ‘আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা’ টিউবের ট্রাফিক ডাইভারশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ।
রক্ষণাবেক্ষণ চলাকালে টানেলের উভয় প্রান্তে যানবাহনকে ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্ণফুলী টানেলের নিরাপদ ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য যাত্রী ও পরিবহনের চালকদের সহযোগিতা কামনা করেছে।
কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের প্রথম এই টানেল দিয়ে যান চলাচল শুরু হয় ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর।