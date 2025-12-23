হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চালককে শ্বাসরোধ করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, পটিয়ায় জনতার হাতে যুবক আটক

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  

অভিযুক্ত যুবক মো. হারুন ওরফে সাগর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় যাত্রী সেজে চালককে শ্বাসরোধ করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে এক যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া বাইপাস সড়ক-সংলগ্ন ভাটিখাইন ইউনিয়নের বাকখালী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আটক যুবকের নাম মো. হারুন ওরফে সাগর (৩০)। তিনি পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নের পাঠানপাড়া এলাকার মো. সেলিমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার দুপুরে আমির হোসেন গাড়িটি নিয়ে বের হন। বেলা ১টার দিকে পটিয়া পোস্ট অফিসের সামনে যাত্রী সেজে মো. হারুন অটোরিকশায় ওঠেন।

প্রথমে তিনি বাইপাস এলাকায় যাওয়ার কথা বললেও পরে সারা দিন ঘোরাঘুরির জন্য ৮০০ টাকা ভাড়া দেওয়ার কথা বলেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে একটি নির্জন এলাকায় পৌঁছালে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সাগর পেছনের সিট থেকে চালকের গলায় কোমরের বেল্ট পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন।

চালকের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে সাগরকে অটোরিকশাসহ আটক করে। এ সময় উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করে। খবর পেয়ে পটিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে এবং অটোরিকশাটি জব্দ করে। আহত চালক ও আটক ব্যক্তিকে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ঘটনার পর অটোরিকশার মালিক শয়ন মজুমদার বাদী হয়ে সোমবার রাতে পটিয়া থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউল হক বলেন, ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আটক ব্যক্তিকে আজ মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের কেচিয়াপাড়া এলাকায় ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় এক রিকশাচালককে হত্যা করা হয়। নিহত ওই চালক গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাদা মিয়ার ছেলে। ওই ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

