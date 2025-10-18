শাহজালালে আগুন: চট্টগ্রামের আমানতে নামল ঢাকাগামী ৮ বিমান

রাজধানীতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনায় আটটি ফ্লাইট চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। এতে প্রায় দুই হাজার যাত্রী আটকা পড়েছে। এসব যাত্রীরা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে। বিমানবন্দর সংশ্লিষ্টরা এ তথ্য জানান।
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল জানান, ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এ পর্যন্ত আটটি ফ্লাইট ঢাকা থেকে ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।
বিকেল ৪টা নাগাদ চট্টগ্রাম টু ঢাকাগামী দুটি ডোমেস্টিক ফ্লাইট এবং অপর দুটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অবতরণ করেছে। এর মধ্যে একটি বেসরকারি এয়ারলাইনসের ব্যাংকক টু ঢাকা এবং এয়ার আরাবিয়ার মধ্যপ্রাচ্য টু ঢাকা।
সন্ধ্যা পৌনে ৬টা নাগাদ ঢাকা থেকে আরও চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে বেসরকারি এয়ারলাইনসের দুটি এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের দুটি ফ্লাইট রয়েছে। অর্থাৎ মোট আটটি ডোমেস্টিক ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এই পর্যন্ত ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।