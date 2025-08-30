হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লা প্রতিনিধি  

কুমিল্লা নগরীর কাটাবিল এলাকায় কুপিয়ে মহরম হোসেন নামের এক যুবককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত পৌনে ৮টার দিকে কাটাবিল মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। মহরম নগরীর মুরাদপুর এলাকার চারু মিয়ার ছেলে। বর্তমানে শ্বশুরবাড়ি কাটাবিল এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইফুল মালিক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদকসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কারা এ হামলার সঙ্গে জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

নিহতের স্বজনেরা জানান, সন্ধ্যায় তাঁরা মোটরসাইকেলে করে কাটাবিল থেকে নগরীর পাথুরিয়াপাড়া যাচ্ছিলেন। এ সময় মসজিদের সামনে পৌঁছালে ২০-২৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল তাঁদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

দুর্বৃত্তরা প্রথমে অপুকে মোটরসাইকেল থেকে টেনে নামায়। এরপর চালক মহরমকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে পাশের একটি দোকানে নিয়ে মহরমকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় মহরমকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান চলছে। তিনি আরও জানান, নিহত মহরমের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি, মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে ১৮টি মামলা রয়েছে। ঘটনার মূল কারণ উদ্‌ঘাটনে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।

