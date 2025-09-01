নোয়াখালীতে উচ্ছেদ অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, সড়ক অবরোধ

নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে হামলা করা হয়েছে। এসময় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি’সহ বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। অভিযানের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে রাখে হকার, ব্যবসায়ী ও পরিবহন শ্রমিকরা। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সোমবার দুপুর ১২টার দিকে মাইজদী পৌর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহিম হাসান খানের নেতৃত্বে ফুটপাত উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পৌর বাজারের সামনে গিয়ে ভেকু মেশিন দিয়ে ফুটপাতে থাকা দোকান ও জিলা স্কুলের সামনে মাইক্রোস্ট্যান্ডে পার্কিংয়ে থাকা কয়েকটি গাড়ি ভেঙে দেয়। এতে হকার ও ব্যবসায়ীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং একপর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে, হামলা চালায়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
হকার ও পরিবহন শ্রমিকদের অভিযোগ, আগে কোন নোটিশ না দিয়ে দুপুরে আনসার’সহ একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে জিলা স্কুলের সামনে মাইক্রো স্ট্যান্ডে পার্কিং এ থাকা কয়েকটি গাড়ি ভেকু মেশিন দিয়ে ভেঙে দেয়। পরে তারা পৌর বাজারের সামনে দোকানপাট উচ্ছেদ করে। এসময় পরিবহন শ্রমিক ও হকার-ব্যবসায়ীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়িতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।
এ বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময় একদল উৎশৃঙ্খল লোক ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।