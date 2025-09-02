হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বাথরুমের ভেন্টিলেটরে বিষধর সাপ, গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিষধর সাপের দংশনে ফেরদৌস বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়নের বেলখাইন গ্রামের শুক্কুর হাজির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত ফেরদৌস বেগম বুধপুরা বাজারের ব্যবসায়ী মো. রাসেলের স্ত্রী। তাঁর একমাত্র ছেলে মো. রাইহান (১৬) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

গৃহবধূর ছোট ভাই মো. বেলাল হোসেন জানান, বাড়ির বাথরুমের ভেন্টিলেটরের পাশে কাজ করার সময় হাত রাখতে গেলে বিষধর সাপ দংশন করে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সামিহা রওশন বলেন, বেলা ২টার দিকে রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। এরপর ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু এর আগেই তিনি মারা যান। পরে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

