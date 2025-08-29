মাতামুহুরীতে গোসলে নেমে ছাত্রী নিখোঁজ, দুজনকে জীবিত উদ্ধার

কক্সবাজারের চকরিয়া পৌরসভা এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নেমে শিকা আক্তার পিংকি (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে জীবিত উদ্ধার করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মাতামুহুরী সেতুর চিরিংগা স্টেশনপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ পিংকি চকরিয়া পৌরসভার হালকাকারা মৌলভীরচর এলাকার আলাউদ্দিনের মেয়ে ও চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্রী। বেঁচে ফেরা দুজন হলো ওই গ্রামের নুরুল আবছারের দুই মেয়ে আসমাউল হুসনা (১৬) ও তাসফিয়া জান্নাত (১৩)। আসমাউল হুসনা চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্রী ও তাসফিয়া একই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। পিংকি, আসমা ও তাসফিয়া তিনজন আপন খালাত বোন।
নিখোঁজের পরিবার ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, পিংকি, আসমা ও তাসফিয়া আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নামে। গোসলের একপর্যায়ে পিংকি ডুবে যাচ্ছিল। এ সময় চিৎকার দিলে আসমাউল ও তাসফিয়া তাঁকে উদ্ধার করতে যায়। এতে তারাও নদীতে তলিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে গিয়ে আসমাউল ও তাসফিয়াকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও পিংকি পানিতে তলিয়ে যায়। পরে তাসফিয়াকে চকরিয়া পৌর শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
খবর পেয়ে চকরিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পিংকিকে উদ্ধার করতে অভিযান চালায়। নদীতে জাল ফেলেও চেষ্টা করা হয়। পরে চট্টগ্রামের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়। ডুবুরি দল এলে উদ্ধার অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
বেঁচে ফেরা আসমাউল হুসনা আজকের পত্রিকাকে বলে, ‘পিংকি নদীতে গোসলের একপর্যায়ে হঠাৎ ‘আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও’ বলে চিৎকার দিচ্ছিল। সাথে সাথে আমি নদীতে ঝাঁপ দিই। তাসফিয়াও এগিয়ে আসে। পিংকিকে আমার পিঠে নিয়ে সাঁতার দিচ্ছিলাম। তিনজনই পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় কয়েকজন আন্টি আমাকে ও তাসফিয়াকে উদ্ধার করতে পারলেও পিংকিকে পাওয়া যায়নি।’