আয়ে ২ কোটি টাকার গরমিল, সাবেক মন্ত্রীর এপিএস নুর খানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোহাম্মদ নুর খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় মামলা হয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ বাদী হয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-২-এ মামলাটি করেন।
মামলায় বলা হয়, আসামি ২ কোটি ১৩ লাখ ৯৮ হাজার ২৮৪ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জন ও দখলে রেখেছেন; যা তাঁর বৈধ আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংতিপূর্ণ। একই সঙ্গে তিনি দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে ৮২ লাখ ৬৭ হাজার ৮৯৩ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন।
এ বিষয়ে মামলার বাদী দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ জানান,
ঘটনার সময়কাল ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত। দুদকের অনুমোদন সাপেক্ষে মামলাটি করা হয়েছে।