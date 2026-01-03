এনডিএফের আনিসুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল

চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী-বায়েজিদ) আসনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) জোটের সভাপতি ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। আজ শনিবার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়া উদ্দিনের কার্যালয়ে আসনটির প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার হেদায়েত উল্যাহ গণমাধ্যমকে জানান, আনিসুল ইসলাম মাহমুদের হলফনামার সঙ্গে জমা দেওয়া দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের মিল না থাকায় তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
গত ৮ ডিসেম্বর আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জাতীয় পার্টি (জেপি) নেতৃত্বে ২০ দলের সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) নামের একটি জোটের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এই জোটের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।
একই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানো বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক উপকোষাধ্যক্ষ এস এম ফজলুল হক ও সাবেক হুইপ ওয়াহিদুল আলমের মেয়ে ব্যারিস্টার সাকিলা ফারজানার মনোনয়নপত্রও বাতিল করা হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্যে, প্রার্থী হিসেবে ১ শতাংশ ভোটারের যে স্বাক্ষর জমা দিতে হয়, সেখানে গরমিল পাওয়ায় ফজলুল হক ও সাকিলা ফারজানার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। জানা গেছে, তাঁরা দুজনেই বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।
আসনটিতে মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। তিনি সাবেক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের ছেলে। রিটার্নিং কর্মকর্তা যাচাই-বাছাই শেষে মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করেন।
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীসহ ১০ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তবে জামায়াতের পক্ষ থেকে এই আসনে কোনো প্রার্থী দেওয়া হয়নি।