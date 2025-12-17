‘অর্থ লোপাট করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন ভেঙেছেন দীপু মনি ও তাঁর ভাই’

চাঁদপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. মোবারক হোসাইন বলেছেন, ‘ফান্ডে থাকা সকল অর্থ লোপাট করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন পতিত সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও তাঁর ভাই ডা. জে আর ওয়াদুদ টিপু। তাঁদের এ ধরনের অন্যায়ের কারণে অনেক পিছিয়ে গেছে আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজ বাবুরহাট ক্যাম্পাস।’ তিনি বলেন, এক একর জমির ওপর সোসাইটির নিজস্ব অর্থায়নে গড়ে ওঠা এই ক্যাম্পাসটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও মনোরম পরিবেশের ছিল। কিন্তু অর্থ লোপাটের কারণে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা যায়নি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে শহরের বাবুরহাট পুলিশ লাইনসের পেছনে আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাবুরহাট ক্যাম্পাসে নতুন ভবন উদ্বোধন, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোবারক হোসাইন এসব কথা বলেন।
মোবারক হোসাইন বলেন, ‘৪৮ বছরের দীর্ঘ পথচলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সবার অক্লান্ত পরিশ্রমে আল-আমিন একাডেমি আজকের অবস্থানে এসেছে। দেশজুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম রয়েছে। সরকারি উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা এসে নিজেদের এই প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থী পরিচয় দিলে আমরা গর্ববোধ করি।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থী তৈরি করা নয়, বরং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুনাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা যেন পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য দায়বদ্ধ মানুষ হয়ে ওঠে, সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।’
দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে মোবারক হোসাইন বলেন, ‘সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও অনেক তরুণ চাকরি পাচ্ছে না। সম্প্রতি একটি সেমিনারে জেনে এসেছি, দেশে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বেকার যুবক মানসিক রোগে আক্রান্ত। কাজের অভাবে পারিবারিক ও সামাজিক চাপ থেকেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষাব্যবস্থা কেবল মানসিক রোগী তৈরি করবে। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা দক্ষতা ও নৈতিকতায় বলীয়ান হয়ে সমাজে কাজে লাগুক।’
মোবারক হোসাইন আরও বলেন, ‘আমি পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানের নামে আলাদা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছি; কিন্তু তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর ভাই সাত বছরের মধ্যে সকল অর্থ লোপাট করে নিয়ে গেছেন। যে কারণে আমাদের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় আর তৈরি করা হয় না। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আবারও শুরু করতে পেরেছি।’
আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজী ও আল-আমিন সোসাইটির সদস্য আব্দুল মালেক পাটোয়ারী।
আল-আমিন একাডেমি গুনরাজদী ক্যাম্পাসের ইনচার্জ নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় অভিভাকদের মধ্যে বক্তব্য দেন স্থানীয় বাসিন্দা ও গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি কাজী রাসেল।
বক্তব্য শেষে ক্যাম্পাসের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। পরে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথি এবং শিক্ষকেরা নতুন ভবনের ফলক উন্মোচন করে দোয়া করেন। এরপর নতুন ক্যাম্পাসের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে গাছের চারা রোপণ করেন সভাপতিসহ শিক্ষকেরা।