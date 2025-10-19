চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি ফি স্থগিত, ঢুকছে ট্রাক–কাভার্ড ভ্যান

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে পণ্য পরিবহন ধর্মঘট দুই দিন পর প্রত্যাহার করেছে চালক ও মালিকদের একাংশ। কনটেইনারে পণ্য পরিবহনে ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান বন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত হারে ফি নেওয়ার আশ্বাসে তাঁরা দুই দিন ধরে চলা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।
আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
এদিকে ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের মালিকেরা তাঁদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিলেও এখনো সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন প্রাইম মুভার ও ট্রেইলারচালক-মালিকেরা।
আন্তজেলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী জাফর আহমদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বৈঠকে বন্দরে যানবাহন প্রবেশের জন্য আমাদের আগের যে ৫৭ টাকা ফি ধার্য ছিল, সে অনুযায়ী আপাতত যানবাহনগুলো থেকে ফি আদায় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন করে ফি নির্ধারণ না করা পর্যন্ত এভাবে চলবে। বৈঠকের পর আমরা যাঁরা ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের মালিক আছি, তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি। আমাদের ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানগুলো এখন বন্দর ঢুকছে। গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’
অন্যদিকে চট্টগ্রাম প্রাইম মুভার ও ফ্লাটবেড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন বলেন, ‘আমরা এখনো কর্মসূচি প্রত্যাহার করিনি। আমাদের কোনো প্রাইম মুভার ও ট্রেইলার চলাচল করছে না। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরে জানাব।’
এর আগে গতকাল শনিবার থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত প্রাইম মুভার, ট্রেইলার, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান চালানো বন্ধ রাখেন মালিক-শ্রমিকেরা; যা আজ দুপুরেও অব্যাহত ছিল। চট্টগ্রাম বন্দরে ভারী গাড়ি প্রবেশের ফি ৫৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩০ টাকা করায় এমন কর্মসূচি পালন করা হয়।
এতে বন্দরে কোনো ধরনের ভারী যানবাহন প্রবেশ করেনি এবং বের হয়নি। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিদিন ৬ হাজারের অধিক ভারী যানবাহন প্রবেশ করে। তবে শনিবার থেকে এই আন্দোলনের জেরে আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহনে দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আজ দুপুর ১২টার পর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক করে পরিবহন সংগঠনগুলো।
এদিকে এমন অচলাবস্থায় বন্দরে আমদানি-রপ্তানি কাজে নিয়োজিত সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টগুলোও আজ বাড়তি মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছে। এতে বন্দরের পণ্য শুল্কায়ন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সামগ্রিকভাবে প্রভাব পড়েছে বন্দরের কার্যক্রমে।