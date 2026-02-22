হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

জন্মেই নিষ্ঠুরতার শিকার!

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আঙিনা থেকে উদ্ধার করা নবজাতক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আঙিনা থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে হাসপাতালের পাশের প্রাঙ্গণে শিশুটিকে পাওয়া যায়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, অজ্ঞাতনামা এক পুরুষ ও দুই নারী নবজাতকটিকে হাসপাতালের পাশে রেখে দ্রুত সেখান থেকে চলে যান। পরে স্থানীয় এক ব্যক্তির নজরে পড়লে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান। বর্তমানে নবজাতকটি পটিয়া মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সন্তান পালনের জটিলতা বা আর্থিক-সামাজিক চাপে পড়েই শিশুটিকে ফেলে রেখে যেতে পারেন তার মা-বাবা। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাবরিনা রাব্বি আজ বিকেলে জানান, নবজাতকের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম। তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। এ কারণে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, এক নিঃসন্তান দম্পতি নবজাতকের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনিপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

সম্পর্কিত

‘বিএনপিকে হারাতে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং চেয়েছেন...উপদেষ্টা’

রাউজানে পুকুরে নেমে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু, ভাঙচুর

চট্টগ্রাম বন্দর: ভাড়ার টাকা দিচ্ছে না সাইফ পাওয়ারটেক

চট্টগ্রামের আনোয়ারা: অর্ধশত প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই

চট্টগ্রাম বন্দর: ধর্মঘটের রেশ কাটেনি বহির্নোঙরে জাহাজজট

নির্বাচনী ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণে মন নেই

চট্টগ্রাম বন্দর: দরপত্র ছাড়াই কয়েক একর জমি ২৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে ইজারা

হত্যার হুমকি পাওয়া চট্টগ্রামের সেই ব্যবসায়ী র‍্যাবের জালে, ফাঁসানোর দাবি স্ত্রীর

মিরসরাইয়ে প্রহরীকে বেঁধে খামারের ৪০টি ছাগল লুট

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা