বিএনপি প্রার্থীর এনআইডিতে স্নাতক, হলফনামায় এইচএসসি

পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

এনামুল হক এনাম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এনামুল হক এনামের নির্বাচনী হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা-সংক্রান্ত তথ্যে ভিন্নতা পাওয়া গেছে। তবে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ভিন্নতা প্রার্থিতা বাতিলে কোনো আইনি বাধা সৃষ্টি করে না।

এনামুল হক এনামের জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ‘স্নাতক’ উল্লেখ থাকলেও, নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় ‘এইচএসসি’ দেখানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলতে এনামুল হক এনামের সঙ্গে একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কোনো সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

জানতে চাইলে পটিয়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব খোরশেদুল আলম বলেন, ‘অনেক সময় এনআইডিতে ভুল তথ্য থেকে যায়। এনাম ভাইয়ের এনআইডিতেও হয়তো এমন কোনো ভুল রয়েছে।’ বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন হলে সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

