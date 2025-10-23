হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৭

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

আনোয়ারায় দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় দেশীয় অস্ত্রসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) দিবাগত রাতে পরৈকোড়া ইউনিয়নের কালীগঞ্জ ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্ব এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সহকারী পুলিশ সুপার মো. সোহানুর রহমান সোহাগ ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পরৈকোড়া ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মো. সাকিব প্রকাশ শাকিল (২১), পটিয়ার কাশিয়াইশ ইউনিয়নের ইদ্রিস চেয়ারম্যানের বাড়ির মোহাম্মদ নেছার (২২), একই এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মো. সাইফুল ইসলাম (৩৫), পরৈকোড়ার বাতুয়াপাড়ার শাহাদাত হোসেন (২২), পটিয়ার গৌরনখাইন রফিক ম্যানেজারের বাড়ির মো. আরিফুল ইসলাম প্রকাশ বাবু (২৫), শান্তির হাট জমিদার বাড়ির মো. হাবিব (২৩) এবং দক্ষিণ আশিয়াইশ চৌধুরীর বাড়ির মো. রাজীব চৌধুরী (২১)। পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে একটি এলজি, তাজা কার্তুজ, স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো লোহার তৈরি পাইপগান সদৃশ অস্ত্র, লোহার তৈরি বাহারি দেশীয় অস্ত্র, দুটি জম্বি বেসবল ব্যাট, একটি বেসবল ব্যাট, একটি তলোয়ার, পাঁচটি বড় রামদা, একটি কুড়াল উদ্ধার করে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে কালীগঞ্জ ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্ব এলাকায় ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটক করে। আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সহকারী পুলিশ সুপার মো. সোহানুর রহমান সোহাগ বলেন, ‘আটককৃতরা পেশাদার সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে তারা দেশীয় অস্ত্রসহ উল্লিখিত স্থানে একত্রিত হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

