হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে জাল নোটসহ যুবলীগের কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে ওয়াকিটকি, প্রায় লাখ টাকার জাল নোটসহ এক যুবলীগের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নগরের রেয়াজুদ্দিন বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তি হলেন মো. আজিম (৩০)। তিনি কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা হলেও নগরের রেয়াজুদ্দিন বাজারে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আজিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৯৩ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোটসহ দুটি ওয়াকিটকি সেট জব্দ করা হয়।

ওসি বলেন, গ্রেপ্তার আজিম অবৈধ জাল নোট ব্যবসায়ী ও যুবলীগের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সহযোগী সোহাগের মাধ্যমে জাল নোটের ব্যবসায় জড়িত। এ সময় তাঁরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেন।

সম্পর্কিত

যমুনা অয়েলের সিবিএ নেতা কারাগারে থেকেও কর্মস্থলে হাজির!

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামন ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির আদেশ

চট্টগ্রামে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

চট্টগ্রামের ডিসি ফরিদাকে বদলি, স্থলাভিষিক্ত আব্দুল আউয়াল

চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল হার এক মাসের জন্য স্থগিত: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

সীতাকুণ্ডে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক নিহত, সহকারী আহত

টিএসপির সিবিএ বিএনপি-আ.লীগ-জামায়াত ভাগাভাগি, সবাই বিনা ভোটে নেতা

আটকে আছে ভূমি অধিগ্রহণের টাকা, দিনমজুর দেলোয়ারের মৃত্যু

পানছড়িতে ইউপিডিএফের সঙ্গে সেনাবাহিনীর গুলিবিনিময়

১০ বছর পর আবার চাকসুর অনার বোর্ডে মান্নার নাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা