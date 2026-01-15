হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আওয়ামী লীগের ২ শতাধিক নেতা-কর্মীর বিএনপিতে যোগদান

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে আওয়ামী লীগের দুই শতাধিক নেতাকর্মীর বিএনপিতে যোগদান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর সদর উপজেলার রাজরাজেশ্বর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান ব্যাপারীসহ দুই শতাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে সদর উপজেলা নেতাদের ফুল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব নেতা-কর্মী যোগদান করেন। এ সময় সদর উপজেলা বিএনপি নেতারা যোগদানকৃত নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন।

বিএনপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি খলিলুর রহমান গাজী ও ডি এম শাহজাহান।

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহজালাল মিশনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী ঢালীর সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের শাসনের চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য দেন জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ বাহার।

সদর উপজেলা বিএনপি সভাপতি শাহজালাল মিশন বক্তব্যে বলেন, যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁদের এই যোগদান দলের জন্য শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিএনপিতে যোগদানকৃতদের মধ্যে বক্তব্য দেন রাজরাজেশ্বর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. খলিলুর রহমান ব্যাপারী, সাংগঠনিক সম্পাদক সফিউল্লাহ কুড়ালী ও ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আহমেদ ব্যাপারী।

