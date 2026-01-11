ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বের হতেই ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ছিনতাইকারী

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের পর ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন এক ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি। আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে মিরসরাই পৌর সদরের ইসলামী ব্যাংক পিএলসি শাখার সামনে এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইয়ের শিকার মনসুর আহাম্মদ (৬০) উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লুদ্দাখালী গ্রামের সফল আলী মালের বাড়ির বাসিন্দা।
ভুক্তভোগী মনসুর আহাম্মদ জানান, পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি ইসলামী ব্যাংক থেকে দেড় লাখ টাকা উত্তোলন করেন। টাকা তিনি কোটের ভেতরের দুই পকেটে রাখেন—এক পকেটে এক লাখ এবং অন্য পকেটে ৫০ হাজার টাকা। ব্যাংকের মূল ফটকে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখে মাস্ক পরা দুই যুবক হঠাৎ একটি পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক লাখ টাকা ছিনিয়ে নেন। এরপর তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন তাঁরা। পুরো ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে যে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়।
এ ভুক্তভোগীর বড় ছেলে তায়েফ জানান, কয়েক দিন আগেই তাঁর (তায়েফের) বিয়ে হয়েছে। পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁর বাবার সঞ্চিত টাকা তুলতে এসে এমন ঘটনার শিকার হওয়ায় পুরো পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।
তায়েফ অভিযোগ করে বলেন, ব্যাংকের সামনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই। প্রধান ফটকে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় ছিনতাইকারীরা সহজেই পালিয়ে যেতে পেরেছে। ঘটনার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সহানুভূতিও দেখানো হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন।
এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক পিএলসি মিরসরাই পৌর সদর শাখার কর্মকর্তাদের বক্তব্য জানতে চাইলে তাঁরা মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন জানান, বিষয়টি তাঁদের জানা আছে। ভুক্তভোগী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। ছিনতাইকারীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে মিরসরাই উপজেলায় চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।