নোয়াখালীতে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে নোয়াখালীতে টায়ারে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ১১টার দিকে মাইজদী গণপূর্ত কার্যালয়সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ের সামনে চৌমুহনী-সোনাপুর সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
সড়কে অবস্থান নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা প্রথমে টায়ারে আগুন দেন। পরে তাঁরা বিভিন্ন স্লোগানে বিক্ষোভ করতে থাকেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি তাজুল ইসলাম, যুব অধিকার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি ওসমান গনি রুবেল, সাধারণ সম্পাদক মহিন উদ্দিন, শ্রমিক অধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সারোয়ার আলমসহ আরও অনেকে।
বক্তারা বলেন, গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলের নেতা-কর্মীদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। এতে ভিপি নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ আমাদের অনেক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলেও আমরা শুনেছি। ’২৪-এর অভ্যুত্থানের পর এমন একটা বর্বরোচিত হামলা সত্যিই নিন্দনীয়। স্বাধীন দেশে আবারও রক্ত দিতে হলো আমাদের। জাতীয় পার্টির মতো একটি স্বৈরাচারীর সহযোগী দলকে প্রশাসন থেকে এমন সমর্থনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন নেতারা।