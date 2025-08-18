হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে নিহত ৫: তিন শিশু ও ঋণের বোঝা নিয়ে কী করবেন বালা দাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘আমার স্বামী মাছ বিক্রি করে সংসার চালাত। এখন দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে মাথার ওপর আছে প্রায় লাখ টাকার ঋণের বোঝা।’

আজ সোমবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গের এক কোণে বসে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলছিলেন বালা দাস। তিনি নগরীতে পিকআপ ভ্যান দুর্ঘটনায় নিহত অজিত দাসের স্ত্রী।

আজ ভোরে নগরীর সিটি গেট এলাকায় থেমে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি পিকআপের সংঘর্ষ ঘটে। পরে সেখান থেকে ৯ জনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা ও চারজনকে ভর্তি করেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সীতাকুণ্ড উপজেলার ভাটিয়ারির শহিদুল ইসলামের ছেলে মোহাম্মদ সোহাগ (৩২), একই উপজেলার দক্ষিণ সেনাইছড়ি শীতলপুরের সুবল দাসের ছেলে জুয়েল দাস (১৮), ফৌজদারহাটের উত্তর সলিমপুর জেলেপাড়ার বালি দাসের ছেলে আকাশ দাস (২৬), কমল হরি দাসের ছেলে রনি দাস (২৫) ও কালাবাসী দাসের ছেলে অজিত দাস (২৪)। তাঁদের মধ্যে সোহাগ পিকআপের চালক এবং অন্য চারজনের মধ্যে তিনজন মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন।

এ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সকালে হতাহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা একে একে হাসপাতালে ছুটে আসেন। জরুরি বিভাগ ও মর্গের সামনে প্রিয়জনের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা।

মর্গে প্রিয় সন্তান জুয়েলের লাশ দেখে কান্না থামছিল না মা লিমা দাসের। তাঁর আহাজারিতে আশপাশের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। লিমা জানান, গতকাল রোববার রাতে জুয়েল বন্ধুদের সঙ্গে ফৌজদারহাটে মনসাপূজায় গিয়েছিলেন। পূজা শেষে আজ ভোরে বাড়ি ফিরতে ওই পিকআপে উঠেছিলেন।

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাতে পূজার আনন্দ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন আরও এক যুবক আকাশ। সকালে হাসপাতালে তাঁর লাশ সামনে রেখে আহাজারি করছিলেন তাঁর মা। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য মায়ের আকুতি দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন উপস্থিত লোকজনও।

আকাশের বন্ধু বিলাস দাস সাংবাদিকদের বলেন, ‘আকাশ, অজিত, রনিসহ আমরা বন্ধুরা গতকাল সারা দিন মনসাপূজা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। ভোরে শুনি তাদের পিকআপ সিটি গেটে অ্যাকসিডেন্ট করেছে। প্রথমে সিটি গেট আসি। সেখান থেকে হাসপাতালে আসি। কী থেকে কী হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারিনি।’

আকাশের ভাগনে জয়ন্ত দাস জানান, প্রতিদিন ফিশারিঘাট থেকে পাইকারি দরে মাছ কিনে ফৌজদারহাটের বাজারে বিক্রি করতেন আকাশ। আজ ভোরে ফিশারিঘাটে মাছ কিনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন জানান, ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে কাভার্ড ভ্যান ও পিকআপের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। খবর পেয়ে ৫টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে সবাইকে চমেক হাসপাতালে নিয়ে আসে।

মহানগরীর আকবরশাহ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, পিকআপের সামনে চালকসহ তিনজন ও অন্যরা পেছনে ছিলেন। গাড়িটি সীতাকুণ্ড থেকে ফিশারিঘাটে যাওয়ার সময় সিটি গেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যানকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. আলাউদ্দিন তালুকদার জানান, সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই চালকসহ চারজন মারা যান। হাসপাতালে আনার পর আরও একজনকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত চারজনকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

