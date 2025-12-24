হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে ইজিবাইক উল্টে নারী নিহত

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

উল্টে যাওয়া ইজিবাইক। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মন্দিরে পূজা দিতে এসে বাড়ি ফেরার পথে ইজিবাইক উল্টে লিলু রানী শীল (৫০) নামের এক নারী মারা গেছেন। এ ঘটনায় মিনু দে (৭৫) ও আনিমা দে (৩০) নামের আরও দুই নারী গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা আনুমানিক আড়াইটার দিকে উপজেলার নারায়ণহাট ইউনিয়নের নেপচুন চা-বাগানের ৭ নম্বর সেকশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লিলু রানী শীল উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের তারাঁখো দক্ষিণ হিন্দুপাড়ার মিলন শীলের স্ত্রী। আহত দুজনের বাড়িও একই এলাকায় বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরে তারা ইস্পাহানি গ্রুপের মালিকানাধীন নেপচুন চা-বাগানের বৈরাগী আশ্রম মন্দিরে পূজা দিতে যান। পূজা শেষে বাড়ি ফেরার পথে ইজিবাইকটি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই লিলু রানী শীলের মৃত্যু হয়। এ সময় ইজিবাইকে থাকা অপর দুই নারী গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নাজিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে গুরুতর আহত মিনু দেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আনিমা দে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে যান।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মনোজ চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুজন আহত রোগী হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। শুনেছি, ঘটনাস্থলেই একজন নারী মারা গেছেন, তবে লাশ এখনো হাসপাতালে আনা হয়নি।

