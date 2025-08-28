টাকা চাইলে বকাঝকা করায় দাদি ও ফুফুকে খুন করেন সাইফুল: পুলিশ

খাগড়াছড়ির রামগড়ে মা-মেয়ে হত্যায় সাইফুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেছেন, টাকা চাইলে দাদি ও ফুফু বকাঝকা করায় সাইফুল তাঁদের হত্যা করেন বলে স্বীকার করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
২০ আগস্ট রাতে খাগড়াছড়ির রামগড় পৌরসভার পূর্ব বাগানটিলা এলাকায় মা আমেনা বেগম (৯০) ও তাঁর মেয়ে রাহেনা আক্তারকে (৩৫) গলা কেটে হত্যা করা হয়। ২২ আগস্ট রাহেনা আক্তারের ছেলে মো. হাসান রামগড় থানায় হত্যা মামলা করেন। গতকাল বুধবার রাতে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার ভোপালের মুহুরিগঞ্জ এলাকা থেকে সাইফুলকে গ্রেপ্তার করে রামগড় থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার সাইফুল আমেনা বেগমের বড় ছেলে মো. সাহাবুদ্দিনের ছেলে।
খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল জানান, ২০ আগস্ট রাতে সাইফুল দাদির বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে দাদি আমেনা বেগম ও ফুফু রাহেনা আক্তার তাঁকে বকাঝকা করেন। ক্ষুব্ধ হয়ে গভীর রাতে সাইফুল দাদির ঘরে থাকা বাঁশ কাটার দা হাতে নিয়ে প্রথমে ফুফুর গলায় কোপ দেন এবং পরে একইভাবে দাদিকে হত্যা করেন।
এ জোড়া খুন নিয়ে বাগানটিলা সমাজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ‘এমন নৃশংস ঘটনা আগে আমাদের এলাকায় ঘটেনি। আসামি ধরা পড়ায় স্বস্তি পেয়েছি, তবে হত্যার স্মৃতি সহজে মুছে যাবে না।’