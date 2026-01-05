হুম্মামের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি সম্পদের মালিক তাঁর স্ত্রী

বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরীর নিজের নামে কোনো ফ্ল্যাট বা জমি নেই। তাঁর নগদ অর্থ, ব্যাংক আমানত, শেয়ারসহ সব মিলিয়ে ৮৪ লাখ টাকা অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। তবে তাঁর স্ত্রী পৌনে ৪১ কোটি টাকার সম্পদের মালিক।
চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে হুম্মাম কাদের চৌধুরীর হলফনামা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তিনি ওই আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী। ইতিমধ্যে বাছাই শেষে নির্বাচন কমিশন তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে।
হলফনামা সূত্রে জানা গেছে, তরুণ রাজনীতিক হুম্মাম কাদের চৌধুরী নিজেকে ব্যবসায়ী উল্লেখ করে তাঁর আয়ের উৎস হিসেবে শেয়ার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংকে কিছু আমানতের তথ্য দেন। তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে ১২ লাখ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আয়কর রিটার্নে তিনি ৮৪ লাখ ২০ হাজার টাকার সম্পদের হিসাব দেখান।
অস্থাবর সম্পদ বিবরণীতে তাঁর নগদ অর্থ ৩৮ লাখ ৫৯ হাজার টাকা, ব্যাংকে জমা ৫০ হাজার টাকা, ৩০ লাখ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার, ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকার সঞ্চয়পত্রসহ সব মিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৮১ লাখ ৯০ হাজার টাকার হিসাব দেখান। স্থাবর সম্পদ বিবরণীতে কোনো কিছু নেই বলে উল্লেখ করা হয়।
যদিও পারিবারিক যৌথ মালিকানায় তাঁদের বিপুল সম্পত্তি রয়েছে। রাজধানীর ধানমন্ডি, চট্টগ্রাম নগরীর রহমতগঞ্জ ও নিজ এলাকা রাউজানে বাড়ি থাকার পাশাপাশি যৌথ মালিকানার ৩২ একর জায়গা-জমি রয়েছে। এগুলোর বর্তমান আনুমানিক মূল্য ১১ কোটি ২৭ লাখ টাকা, যা হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ঋণ ও দায়ের বিষয়ে কোনো তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করেননি।
নির্বাচনী সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহের জন্য হুম্মাম কাদের তাঁর মা, ভাই ও স্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।
অপর দিকে হুম্মামের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি সম্পদের মালিক তাঁর ব্যবসায়ী স্ত্রী শ্যামানজার শ্যামা খান। শ্যামা খানের নগদ অর্থ রয়েছে প্রায় ২৭ কোটি টাকা। এ ছাড়া তাঁর নামে সাড়ে ৭ কোটি টাকার শেয়ার, দেড় কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র, গুলশানে ৭ কোটি টাকা মূল্যের দুটি অ্যাপার্টমেন্টসহ নানা মূল্যবান সম্পত্তি রয়েছে।
আয়কর রিটার্নে শ্যামা খানের পৌনে ৪১ কোটি টাকার সম্পদের হিসাব দেখানো হয়। তাঁর বার্ষিক আয় সাড়ে ৩৬ লাখ টাকার ওপরে দেখানো হয়েছে।
এ ছাড়া ওই আসনে জামায়াতসহ ৯ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এর মধ্যে বিএনপির শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী এ টি এম রেজাউল করিম। পেশায় চিকিৎসক এ টি এম রেজাউল করিমের হলফনামা পর্যালোচনায় জানা গেছে, তাঁর নামে রয়েছে ২ কোটি ৩৯ লাখ ৪২ হাজার টাকার সম্পদ। তাঁর মধ্যে নগদ রয়েছে ৩৮ লাখ ৭২ হাজার টাকা। ব্যাংকে জমা, ঋণপত্র, বন্ড, শেয়ার ও পরিবহন ব্যবসা রয়েছে জামায়াতের এই প্রার্থীর। আর তাঁর স্ত্রীর নামে রয়েছে ১ কোটি ৬০ লাখ ৭২ হাজার টাকা।