উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে নেমে দুই স্কুলছাত্র নিখোঁজ

কক্সবাজার প্রতিনিধি

সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ স্কুল ছাত্ররা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে নেমে দুই স্কুলছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের মনখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ ছাত্ররা হলো, জালিয়া পালং ইউনিয়নের মনখালী গ্রামের প্রবাসী নজির হোসেনের ছেলে সায়েম বাবু ও নূর হোসেনের ছেলে হাবিবুল আবছার। তারা স্থানীয় উপকূলীয় উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র।

জালিয়া পালং ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবুল কালাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ছাত্রদের পরিবার ও স্থানীয়দের বরাতে তিনি জানান, সকাল ৭টার দিকে কয়েক বন্ধু মিলে শখের বশে সাগরে মাছ ধরতে যায়। এ সময় ঢেউয়ের তোড়ে সায়েম ও আবছার তলিয়ে যায়। বেলা ২টা পর্যন্ত ছাত্রদের খোঁজ মেলেনি। আবুল কালাম বলেন, উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

