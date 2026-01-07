হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চৌদ্দগ্রামে ট্রাক্টরচাপায় কিশোর নিহত

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

খালিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ট্রাক্টরচাপায় খালিদ হোসেন (১৭) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। নিহত কিশোর উপজেলার মুন্সিরহাট ইউনিয়নের বারাইশ গ্রামের ছালেহ আহম্মেদের ছেলে। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে নবগ্রাম- মুন্সিরহাট সড়কের কনকপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেন থানার উপপরিদর্শক মো. রায়হান হোসেন।

জানা গেছে, খালিদ হোসেন বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে মুন্সিরহাট বাজারে যাওয়ার সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে সড়কে ছিটকে পড়ে। এ সময় পেছন থেকে একটি মাটিবোঝাই ট্রাক্টর চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. মহসিন বলেন, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত খালিদ হোসেন নামের এক কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্বজনেরা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক মো. রায়হান হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে নিহত কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

