মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টবোঝাই ২ ট্রলারসহ আটক ২৩

কক্সবাজার প্রতিনিধি

সিমেন্টবোঝাই ট্রলারসহ আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

সাগরপথে মিয়ানমারে অবৈধভাবে পাচারের সময় কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় অভিযান চালিয়ে দুটি সিমেন্টবোঝাই ট্রলারসহ ২৩ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় দুই ট্রলার থেকে ১ হাজার ৭৫০ বস্তা সিমেন্ট উদ্ধার করা হয়।

আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে নৌবাহিনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদে একটি পাচারকারী চক্রের ইঞ্জিনচালিত ট্রলারে করে মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের খবর পায় নৌবাহিনী। এ সময় বঙ্গোপসাগরে টহলে থাকা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ শহীদ মহিবুল্লাহ কুতুবদিয়া বাতিঘর হতে ৪৬ মাইল অদূরে সন্দেহজনক দুটি কাঠের ট্রলার দেখতে পায়। নৌবাহিনীর জাহাজ ট্রলার দুটি তল্লাশির লক্ষ্যে থামার সংকেত দিলে পালানোর চেষ্টা করে।

পরে নৌবাহিনীর জাহাজ মহিবুল্লাহ ধাওয়া করে ‘এফবি আজিজুল হক’ ও ‘এফবি রুনা আক্তার’ নামের দুটি ট্রলার আটক করে। আটক ট্রলারগুলো তল্লাশি করে ১ হাজার ৭৫০ বস্তা বাংলাদেশি ডায়মন্ড সিমেন্ট ও ৩২টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। এ সময় চোরাকারবারি দলের ২৩ সদস্যকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা নৌবাহিনীকে জানিয়েছেন, অধিক মুনাফা লাভের আশায় সিমেন্টগুলো মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে জব্দ করা মালামাল ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

