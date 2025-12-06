ধর্মীয় শিক্ষা প্রাথমিক থেকেই শুরু করা হবে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে আগে মাতৃভাষার ওপর জোর দিতে হবে। এরপরে গণিত, ইংরেজিসহ অন্যান্য শিক্ষা। এ ছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা প্রাথমিক থেকেই শুরু করা হবে।
আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস আয়োজিত ‘প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মান্নান মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান।
এ সময় জেলার সব উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা, রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর, বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হবে। তবে এ বিষয়ে কোনো উৎসবের আয়োজন করা হবে না।