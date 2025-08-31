হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাসপাতালের সামনের অবৈধ দোকানপাট ও গাড়ির স্ট্যান্ড উচ্ছেদ, জরিমানা

কুমিল্লা প্রতিনিধি  

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটক ও আশপাশের এলাকায় দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট, সিএনজি ও অ্যাম্বুলেন্স স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ রোববার দুপুরে পরিচালিত এই অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন আদর্শ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা তুজ জোহরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানজিনা জাহান ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক মাসুদ পারভেজ। হাসপাতালের সামনে যেন আর কোনো দোকান বা যানবাহনের স্ট্যান্ড বসতে না পারে, সে জন্য কর্তৃপক্ষকে গেটসংলগ্ন ফুটপাতে ব্যারিকেড দিতে বলা হয়।

অভিযান শেষে ইউএনও ফাতেমা তুজ জোহরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে আগত রোগী ও স্বজনেরা ফুটপাত দখল ও যানজটের কারণে ভোগান্তিতে ছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই অভিযান চালানো হয়েছে। রোগীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে অবৈধ দোকানপাট ও স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। নিয়মিত অভিযান চলবে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানজিনা জাহান জানান, অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ ও ফুটপাত দখল করে রাখায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

