স্বামীর মৃত্যুর ১২ মিনিট পর স্ত্রীর মৃত্যু

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কেশারপাড় ইউনিয়নের বাসিন্দা ছায়দুল হক (৫৯) বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় পল্লি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। স্বামীর মরদেহ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মধ্যে স্ট্রোক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন স্ত্রী বিবি মরিয়ম (৫৫)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেশারপাড় ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের উন্দানিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত দম্পতি একই ইউনিয়নের আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া বাড়ির বাসিন্দা।
কেশারপাড় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (মেম্বার) আবু তালেব টিপু জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে ছায়দুল হক নিজ বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁর স্ত্রীসহ পরিবারের লোকজন তাঁকে কানকিরহাট বাজারের পল্লি চিকিৎসক রতন সূত্রধরের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মূলত চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান। এরপর স্বামীর মরদেহ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন বিবি মরিয়ম। স্বামীর মৃত্যুর ১২ মিনিটের মাথায় কানকিরহাট হাসানপুর সড়কের নুনু কোম্পানির মেইলের সামনে অটোরিকশার মধ্যে স্ট্রোক করে মরিয়ম সড়কে পড়ে যান। আবার তাঁকে একই চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকেও মৃত ঘোষণা করেন।