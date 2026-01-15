হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বোয়ালখালীতে আগুনে পুড়ল গোয়ালঘরসহ ৩ বসতঘর, দগ্ধ হয়ে ৩ গরুর মৃত্যু

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ছে গোয়ালঘর। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে গোয়ালঘরে দেওয়া কয়েলের আগুনে তিনটি বসতঘর পুড়ে গেছে এবং গোয়ালঘরে থাকা তিনটি গরু দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। গতকাল বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে আহলা করলডেঙ্গা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর করলডেঙ্গার নরেশ মেম্বারের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

বোয়ালখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ অলক চাকমা জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে নরেশ মেম্বারের বাড়ি, বাসু চৌধুরী ও যিশু চৌধুরীর মাটির বসতঘর এবং কৃষ্ণ কিশোরের গোয়ালঘরসহ বসতঘর পুড়ে গেছে।

অলক চাকমা আরও বলেন, গোয়ালঘরে মশা তাড়ানোর জন্য রাখা সাঁজাল (কয়েল) থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। এই ঘটনায় আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪ লাখ টাকা বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা।

