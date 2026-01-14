হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মহাসড়কে প্রাইভেট কার থামিয়ে পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মহাসড়কে প্রাইভেটকারে ডাকাতিকালে যাত্রীদের কুপিয়ে জখম করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মহাসড়কে প্রাইভেট কার থামিয়ে পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করেছে ডাকাত দল। আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাঁরা ডাকাতদের কবলে পড়েন। উপজেলার নয়দুয়ারিয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

ডাকাত দল হামলার পর প্রাইভেট কারের যাত্রীদের মোবাইল ফোন, টাকাপয়সা ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র লুট করে নিয়ে যায়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন রেজাউল করিম চৌধুরী, নজরুল করিম, নুরুল করিম ও জাবেদ কাউসার। তাঁদের মধ্যে জাবেদ কাউসারের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত রেজাউল করিম চৌধুরী ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের (সিএমএম কোর্ট) সাবেক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিরসরাইয়ের মঘাদিয়া ইউনিয়নের কাজিরতালুক গ্রামের জয়নাল আবেদীন সাজুর স্ত্রী বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। গতকাল রাতে তাঁর জানাজা ও দাফনে অংশগ্রহণ শেষে রেজাউল করিম চৌধুরীসহ পাঁচজন একটি প্রাইভেট কারে করে সীতাকুণ্ডের বারআউলিয়ার উদ্দেশে রওনা দেন। গাড়িটি রেজাউল করিম নিজেই চালাচ্ছিলেন।

জানা গেছে, রাত সাড়ে ১২টার দিকে প্রাইভেট কারটি নয়দুয়ারিয়া এলাকায় পৌঁছালে আগে থেকেই ওত পেতে থাকা ডাকাত দল মহাসড়কে লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে গাড়িতে আঘাত করে পথরোধ করে। হঠাৎ আঘাতে গাড়িটি থেমে গেলে ডাকাতেরা ধারালো অস্ত্র হাতে গাড়ির ভেতরে থাকা সবাইকে জিম্মি করে। এরপর সবার মোবাইল ফোন, টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয় ডাকাতেরা। ছিনতাই করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। গাড়িতে থাকা পাঁচজনকেই এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

মারা যাওয়া নারীর আত্মীয় মো. আলমগীর বলেন, ‘আমার চাচি মারা যাওয়ার পর মঙ্গলবার রাতে জানাজা ও দাফন করা হয়। দাফন শেষে ফুফাতো ভাইয়েরা প্রাইভেট কারে বাড়ি ফেরার পথে নয়দুয়ারিয়া এলাকায় ডাকাতের হামলার শিকার হন। সবকিছু লুট করার পরও ডাকাতেরা সবাইকে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। পরে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। জাবেদ কাউসারের অবস্থা সবচেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক।’

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভুক্তভোগীরা জখম হওয়ায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ দেননি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

সম্পর্কিত

মোটরসাইকেল থামিয়ে ইয়াবা সেবনের জন্য ৫০০ টাকা দাবি, না দেওয়ায় খুন

চট্টগ্রাম ১৩: বিএনপি প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামকে শোকজ

চাঁদপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ২ প্রার্থীকে শোকজ

চবিতে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ, অভিযান চালিয়ে নথিপত্র নিল দুদক

বাঁশখালীতে ঘুষের টাকাসহ পরিবার পরিকল্পনার অফিস সহকারী আটক

চট্টগ্রামে ৩৫ সোনার বার ছিনতাই: বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা বার্মা সাইফুলসহ গ্রেপ্তার ৪

কুবিতে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ২৫ জানুয়ারি থেকে

অলি আহমদের বিরুদ্ধে গাড়িতে হামলার অভিযোগ বিএনপির প্রার্থীর সমন্বয়কের

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

টেকনাফে গুলিবিদ্ধ শিশু আফনান ও মাইন বিস্ফোরণে আহত হানিফের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা