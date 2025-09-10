চাকসুর আচরণবিধি ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ কাল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ও আচরণবিধি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে চূড়ান্ত এ তালিকা প্রকাশ করা হবে।
আজ বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নির্বাচন কমিশন জানায়, আগামীকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা হবে। আচরণবিধিতে কোনো সংশোধন বা সংযোজন প্রয়োজন হলে সেটি দ্রুতই সংশোধন করে আচরণবিধি চূড়ান্ত করা হবে।
জানতে চাইলে ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘আগামীকাল আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণবিধি নিয়ে বসতে যাচ্ছি। এর আগে গতকাল (মঙ্গলবার) সাংবাদিকদের সঙ্গে বসেছি। আচরণবিধিতে কোনো কিছু ভুল বা সংযোজন প্রয়োজন হলে আমরা তা দ্রুত সংশোধন করে চূড়ান্ত করব, পাশাপাশি চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও আগামীকাল প্রকাশ করা হবে।’
এর আগে গত ২৯ আগস্ট খসড়া আচরণবিধি ও ১ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। বিধিমালায় প্রার্থী, ভোটার ও কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য মোট ১৭ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়।
খসড়া তালিকায় ভোটার ছিলেন ২৫ হাজার ৮৬৬ জন। ভোটার তালিকাতে কোনো আপত্তি থাকলে গতকাল পর্যন্ত তথ্য দেওয়ার সুযোগ ছিল। যে আপত্তিগুলো এসেছে, তা যাচাই-বাছাই করে আগামীকাল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, ১৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হবে; মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর।
প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।