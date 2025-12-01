হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

মিষ্টির শিরায় পোকাসহ সিগারেটের অংশ, জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি

ভোক্তা অধিকারের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর শহরের মিষ্টি তৈরির প্রতিষ্ঠান ‘ওয়ান মিনিট’-এর মিষ্টির শিরায় পোকা ও সিগারেটের অংশ পাওয়া গেছে। পাশাপাশি আরও দুটি প্রতিষ্ঠানে ভোক্তা অধিকার আইন লঙ্ঘন করায় তিন প্রতিষ্ঠানকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে প্রেসক্লাব সড়কে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি বলেন, মিষ্টির শিরার মধ্যে পোকা ও সিগারেটের অংশ পাওয়ায় ‘ওয়ান মিনিট’-এর মালিককে পাঁচ হাজার টাকা এবং ভোক্তার অভিযোগের ভিত্তিতে বিদেশি পণ্যের আমদানিকারকের স্টিকার না থাকায় রেড রোজ কসমেটিকসের মালিককে ৮ হাজার টাকাসহ মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গত বছর ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ দিয়ে ১৮ লাখ টাকা পেয়েছেন ভুক্তভোগীরা

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় এই ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবে বলে অঙ্গীকার করে। এ ছাড়া নিয়মিত মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ হতে বিরত থাকার জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

