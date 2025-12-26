হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

ঘন কুয়াশায় মেঘনায় বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ বিকল

চাঁদপুর প্রতিনিধি

ঘন কুয়াশায় মেঘনায় বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ বিকল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেঘনা নদীর মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মতলব উত্তর মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পুলিশ পরিদর্শক) মোহাম্মদ আলী এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে জানান, ইমাম হাসান লঞ্চটি ঢাকায় তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে চাঁদপুরে ফেরার পথে ঘটনাস্থলে এলে ঘন কুয়াশার কারণে থামিয়ে রাখা একটি বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

এতে বাল্কহেডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লঞ্চটি বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লঞ্চে যাত্রী ছিলেন প্রায় সাড়ে ৪০০। খবর পেয়ে নৌ পুলিশ লঞ্চ থেকে আটকে পড়া যাত্রীদের ট্রলার ও স্পিডবোট দিয়ে উদ্ধার করে পাড়ে উঠিয়ে দেয়।

মোহাম্মদ আলী আরও জানান, এখন পর্যন্ত লঞ্চটি ঘটনাস্থলে রয়েছে। নৌ পুলিশ ও লঞ্চের লোকজন পাহারা দিয়ে রেখেছেন। লঞ্চটি ঠিক হলে চাঁদপুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে।

