চাঁদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ৭ সদস্য আটক

চাঁদপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের সাত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে এ তথ্য জানিয়েছেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া।
আটক কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা হলেন ফরিদগঞ্জ উপজেলার চরপাড়া গ্রামের মো. শাওন (১৬), একই উপজেলার পশ্চিম গাবদেরগাঁও এলাকার মো. রায়হান (১৮), চরপোয়া গ্রামের শামিম (১৭), সদর উপজেলার ঘোষেরহাট এলাকার রাহাত খান (১৬), চানখাঁর বাজার খানবাড়ির সৈকত খান (১৮), মধ্য গুনরাজদি এলাকার মো. হামিম (১৭) ও শহরের মিশন রোড এলাকার তাসদি তোহা অহি (১৮)।
থানা-পুলিশ জানায়, সদর মডেল থানার ওসির নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আল-আমিনসহ একটি চৌকস দল গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে শহরের নতুন বাজার, কুমিল্লা রোড ও স্বর্ণখোলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রসহ সাত কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া বলেন, ‘থানা এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে জিরো ট্রলারেন্স। যার যার অবস্থান থেকে কিশোর গ্যাং নির্মূলে আপনারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’