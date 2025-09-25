চাঁদপুরে দুই শতাধিক যানবাহনে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জে পৃথক চেকপোস্ট বাসিয়ে ২৩৭টি যানবাহনে তল্লাশি চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। এ সময় ১৫ মামলায় যানবাহন চালকদের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। জব্দ করা হয় লাইসেন্সবিহীন ১৫টি গাড়ি।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর আর্মি ক্যাম্প থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট মানজরুল হাসান খান।
প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ উপজেলার চরকুমিরা সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে ১২৭টি যানবাহনে তল্লাশি চালানো হয়। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় এ সময় মোটরসাইকেলচালক এবং প্রাইভেট গাড়ির বিরুদ্ধে ৫ মামলায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অপর দিকে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে ১১০টি যানবাহনে তল্লাশি চালায় যৌথ বাহিনী।
এ সময় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় মোটরসাইকেলচালক এবং প্রাইভেট গাড়ির বিরুদ্ধে ১০ মামলায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সময় লাইসেন্স না থাকায় ১৫টি গাড়ি জব্দ করে থানায় পাঠানো হয়।
লেফটেন্যান্ট মানজরুল হাসান খান বলেন, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে ট্রাফিক আইনের পরিপন্থী সকল প্রকার অবৈধ কার্যক্রম দমনসহ আইনের শাসন সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।