‘মা ইলিশ রক্ষায় ২৪ ঘণ্টা নদীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থাকবে’

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষে আজ শুক্রবার জনসচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন বলেছেন, ‘ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে নৌ পুলিশ, কোস্ট গার্ড, নৌবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাহিনী ২৪ ঘণ্টাই নদীতে টহলে থাকবে। আইন ভঙ্গকারীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। মা ইলিশ রক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ কঠোরতা অবলম্বন করব। সব বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চলবে।’

আজ শুক্রবার চাঁদপুরের মতলব উত্তরে ইলিশের প্রজনন মৌসুমে ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫’ সফল করতে বাবু বাজারে জনসচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক এসব কথা বলেন। আজ মধ্যরাত থেকে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হচ্ছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় নিষেধাজ্ঞার সময়কালে মাছ ধরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিক্রি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অভিযানের সময় আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা, কারাদণ্ড ও জাল পোড়ানোর মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন চাঁদপুর অঞ্চল নৌ পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ, কোস্ট গার্ড স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট শওকত আহমেদ প্রমুখ।

