ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক বেহাল: ১২ কর্মকর্তার একজনকে কুড়িগ্রামে বদলি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে অস্থায়ী কার্যালয় তালাবদ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে বেহাল সড়কের মনিটরিংয়ের জন্য গঠিত কমিটির ১২ সদস্যের একজনকে কুড়িগ্রামে বদলি করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান এই বদলির আদেশ দেন। আশুগঞ্জ-আখাউড়া চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পের ব্যবস্থাপক শামিম আহমেদ বদলির বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করছেন।

আদেশ অনুযায়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদকে কুড়িগ্রাম সড়ক বিভাগে বদলি করা হয়। তবে বদলির আদেশে কোনো কারণ বলা হয়নি। মীর নিজামের জায়গায় নীলফামারীর নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি করা হয়েছে। বদলি কর্মকর্তাদের ১৪ অক্টোবর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

মীর নিজাম উদ্দিন বর্তমানে জাপানে রয়েছেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত জাইকার একটি প্রশিক্ষণে অংশ নিতে তিনি সেখানে যান। নিজাম উদ্দিন মনিটরিং কমিটির ৭ নম্বর সদস্য।

এর আগে গত বুধবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশ্বরোডে সড়ক পরিদর্শনের পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সড়কের কাজ দেখার জন্য ১২ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানান। তাঁদের প্রকল্প এলাকায় থেকে সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এলাকায় না থাকলে তাঁদের সাসপেন্ড করা হবে।

উপদেষ্টার নির্দেশনা মানেননি কেউ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অফিসে তালা

‘উপদেষ্টার নির্দেশনা মানেননি কেউ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অফিসে তালা’ শিরোনামে গতকাল আজকের পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। তবে আজ শুক্রবার কর্মকর্তাদের মাঠে দেখা গেছে।

২০২০ সালে আশুগঞ্জ নদীবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ৫১ কিলোমিটার সড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়। ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফকন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এই প্রকল্প পরিচালনা করছে। নানা জটিলতায় পাঁচ বছরেও কাজ সম্পন্ন হয়নি। জুলাই অভ্যুত্থানের পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ রাখায় মহাসড়কের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। ছোট-বড় অসংখ্য গর্তের কারণে যানজট হচ্ছে, ১২ কিলোমিটার সড়কে সময় লাগে ৪-৫ ঘণ্টা। এ ছাড়া সড়কের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ছয় লেনের কাজও চলছে।

