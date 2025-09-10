ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলকে শুভেচ্ছা পোস্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওসি প্রত্যাহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে ছাত্রদল-সমর্থিত প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
আজ বুধবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম এম রকিব উর রেজা। তিনি জানান, ওসি মোজাফফর হোসেনকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নাসিরনগর থানার ওসি আজহারুল ইসলাম।
ঘটনার সূত্রপাত হয় গতকাল মঙ্গলবার সকালে। ওসি মোজাফফর হোসেনের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে একটি পোস্টে লেখা হয়—‘মেধাবীদের জন্য শুভকামনা রইল। ২১, ১৭, ০৮।’
পোস্টটি দেখে অনেকে বুঝতে পারেন, এটি ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত প্রার্থীদের প্রতীক নম্বর উল্লেখ করে তাঁদের পক্ষে সমর্থন। সরকারি কর্মকর্তার এমন রাজনৈতিক অবস্থান প্রকাশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
সরকারি চাকরিজীবীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ানো আইনত নিষিদ্ধ হলেও একজন ওসি প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন জানানোয় প্রশ্ন ওঠে তাঁর দায়িত্বশীলতা নিয়ে।
পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পোস্টটি মুছে ফেললেও বিতর্ক থামেনি। বরং বিষয়টি নিয়ে আরও তীব্র আলোচনা শুরু হয়। চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং তাঁকে প্রত্যাহার করে।
এ বিষয়ে ওসি মোজাফফর হোসেন দাবি করেন, তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি হ্যাক করে রাজনৈতিক পোস্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমার আইডিতে শকুনের চোখ পড়েছে, আমাকে হেয় করার চেষ্টা চলছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি এবং সাধারণ ডায়েরিও করেছি।’