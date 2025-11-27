ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জেলা শহরের কান্দিপাড়া মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন কান্দিপাড়া এলাকার নাজমুল আহমেদ টুটুল (৩৬), শিহাব (৩০) ও সাজু মিয়া। আহতদের মধ্যে টুটুল ও শিহাব ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম জানান, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কান্দিপাড়া এলাকার লায়ন শাকিল গ্রুপ ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন দিলীপ গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল।
এরই জের ধরে সন্ধ্যায় দিলীপ গ্রুপের লোকজন কান্দিপাড়া এলাকায় অবস্থানকালে লায়ন শাকিল ও তাঁর সহযোগীরা দিলীপ গ্রুপের লোকজনের ওপর এলোপাতাড়ি ছররা গুলি ছোড়ে। এতে টুটুল, শিহাব ও সাজু মিয়া নামে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।
তিনি আরও জানান, আধিপত্যের পেছনে আরও কোনো কারণ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।
জেলা সদর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক নুর ইবনে বিন সিফাত জানান, রাবার বুলেটে আহত দুজনকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।