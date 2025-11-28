ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গভীর রাতে ফের গোলাগুলি: যুবক নিহত, আহত ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের কান্দিপাড়া এলাকায় ফের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সন্ত্রাসীদের গুলিতে মোহাম্মদ সাদ্দাম মিয়া (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিহত সাদ্দাম কান্দিপাড়া এলাকার মোস্তফা কামাল মস্তুর ছেলে। তবে কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গভীর রাতে হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে সাদ্দাম মিয়াকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। দ্রুত তাঁকে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী ফারজানা আক্তার বলেন, ‘রাত ১টা পর্যন্ত আমি আমার স্বামীর সঙ্গে ছিলাম। আমি ঘুমাতে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর একজন এসে খবর দেয়, ভাবি, ভাইকে গুলি করেছে। ছুটে গিয়ে দেখি আমার স্বামী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত ছাড়া এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।’
উল্লেখ্য, এটি কান্দিপাড়া এলাকায় দুই দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো গোলাগুলির ঘটনা। এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় একই এলাকার মোড়ে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কান্দিপাড়া এলাকার লায়ন শাকিল গ্রুপ এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন দিলীপ গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই বিরোধের জেরে দিলীপ গ্রুপের লোকজন কান্দিপাড়া এলাকায় অবস্থান করার সময় লায়ন শাকিল ও তাঁর সহযোগীরা তাদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে টুটুল, শিহাব ও সাজু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন।