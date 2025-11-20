হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সনদ জটিলতায় আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে মাছ রপ্তানি বন্ধ

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি  

আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে মাছ রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৎস্য বিভাগের সনদ জটিলতার কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে মাছ রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে মাছ রপ্তানি করতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। জটিলতা না কাটলে প্রতিদিন অন্তত দেড় কোটি টাকার রপ্তানি আয় কমবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

জানা গেছে, প্রতিদিন আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ৫০ থেকে ৭০ টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি হয় ভারতে। প্রতি কেজি ২ দশমিক ৫ মার্কিন ডলারে রুই, কাতল, পাঙাশ, তেলাপিয়া, পাবদাসহ দেশীয় নানা প্রজাতির মাছ রপ্তানি হয়। আর মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে সনদ দেয় মৎস্য বিভাগ। এত দিন ম্যানুয়ালি দিলেও ১৩ নভেম্বর সনদটি অনলাইনে করার নির্দেশনা দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। তবে মৎস্য অধিদপ্তর এটি না করায় আজ থেকে বিল অব এন্ট্রি করতে পারছেন না রপ্তানিকারকেরা। এর ফলে বন্ধ রয়েছে মাছ রপ্তানি কার্যক্রম।

আখাউড়া স্থলবন্দরের মাছ রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, বন্দরের রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগ আসে মাছ রপ্তানির মাধ্যমে। এনবিআরের চিঠির আলোকে সনদ অনলাইনে করার ব্যাপারে মৎস্য বিভাগ পদক্ষেপ না নেওয়ায় মাশুল দিতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। জটিলতা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন অন্তত দেড় কোটি টাকার মাছ রপ্তানি ব্যাহত হবে। এতে সরকার রেমিট্যান্স হারাবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, ‘এনবিআরের নির্দেশনার বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। গতকালই আমরা জানতে পেরেছি। আজকে মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে দ্রুত বিষয়টি সমাধান করা হবে।’

